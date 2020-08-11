Хабаровск, 11 августа 2020, 18:05 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с членами хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края». Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, Михаил Дегтярёв ответил на вопросы, затрагивающие интересы представителей разных народов, проживающих на территории региона.
Он также сообщил, что на федеральном уровне дан старт проекту на соискание первой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». И предложил собравшимся принять активное участие в проекте.
В свою очередь, участков встречи интересовали вопросы логистики между регионами, грядущей осенней путины, возможного строительства буддистского дацана в Хабаровске и Дома дружбы народов, а также временного устройства мигрантов. Все они по поручению врио губернатора края будут детально изучены. И по каждой проблеме будет принято решение.
Отметим, Ассамблея народов Хабаровского края создана летом 2011 года и носила статус филиала общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Членами совета ассамблеи являются 33 национальных объединения и инициативные граждане.