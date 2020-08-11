Минск, , 17:53 — REGNUM Белорусский ОМОН приступил к разгону протестующих, собравшихся возле импровизированного мемориала на Пушкинской площади в Минске. Об этом сегодня, 11 августа, сообщают местные СМИ.

Известно, что накануне в районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. По версии силовиков он пытался метнуть в правоохранителей самодельное взрывное устройство, которое взорвалось у него в руке. Оппозиция утверждает что погибший пытался отбить светошумовую гранату повышенной мощности, которую применили силовики, и она взорвалась рядом с ним.

Напомним, что сегодня в Белоруссии оппозиция снова устраивает несанкционированные митинги протеста против результатов выборов президента, прошедших 9 августа. По официальным данным на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года.

Оппозиция, которая на выборах поддерживала домохозяйку Светлану Тихановскую (по официальным данным набрала около 10% голосов), считает, что выборы сфальсифицированы и требует от Лукашенко уйти в отставку.