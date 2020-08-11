Минск, , 17:52 — REGNUM Минздрав Белоруссии сообщает о 200 пострадавших «во время ночных несанкционированных уличных акций». Всем им оказана медицинская помощь в полном объёме.

«На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано», — сказано в официальном сообщении.

Сообщается также о гибели одного человека: «Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи».

Государственные СМИ уточнили: речь идёт о погибшем участнике акции протеста в ночь на 11 августа. По официальным данным, он погиб в результате взрыва неустановленного устройства, которое пытался бросить в сторону наступавшего ОМОН.

Напомним, противостояние между милицией и противниками дальнейшего правления Александра Лукашенко началось после закрытия избирательных участков 9 августа. Массовые акции протеста охватили десятки городов Белоруссии и возобновляются каждый вечер.

По различным данным, количество пострадавших с обеих сторон исчисляется сотнями. Задержано около 5 тысяч протестующих. Данные по погибшим разнятся: по данным государственных СМИ погиб один участник акции протеста, а по данным националистических изданий — как минимум четверо.

Отметим, 10 августа был подготовлен приказ по государственным медучреждениям о подготовке койкомест и операционных к большому количеству людей с травмами. В частности, городским больницам Минска было предписано выделить для этих целей около полусотни коек (каждой) и подготовить списки больных на первоочередную выписку. Аналогичные приказы получили госпитали МВД и Минобороны.