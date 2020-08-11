Минск, , 17:34 — REGNUM С осуждением протестов в Белоруссии, сопровождающихся беспорядками, выступил парламент страны, сообщает 11 августа БелТА.

В обращении сказано, что белорусскую молодёжь недопустимо превращать в «разменную монету» для тех, кто хочет «раскачать ситуацию». Граждане страны должны действовать только в законных пределах, а власть — «обеспечивать правопорядок и спокойствие».

«Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в ряде белорусских городов продолжаются после окончания выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Протестующие оспаривают итоги выборов. В ходе беспорядков в Минске погиб один протестующий, в руках которого взорвалась свето-шумовая граната.

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