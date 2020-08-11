Минск, , 17:21 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International призывала власти Белоруссии прекратить подавлять гражданскую активность и освободить всех арестованных участников массовых акций протеста, а также арестованных ранее по политическим мотивам. Об этом заявила директор регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Средней Азии Мари Стразерс.

По её мнению, возможно было избежать столкновений, в результате которых были ранены как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов, если бы последние «уважали право участников протестов на свободу мирных собраний».

«Милиция действовала вне закона, который они должны были защищать», — заявила представительница «Международной Амнистии».

По её мнению, власти постсоветской республики должны «сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшего насилия» — то есть проявить «полное уважение права на свободу мирных собраний и выражения мнений для всех граждан Белоруссии, в полном соответствии с международными обязательствами страны в сфере прав человека».

Комментируя гибель одного манифестанта во время столкновений в Минске ночью с 10 на 11 августа, Стразерс сказала: «Мы требуем провести тщательное и эффективное расследование ужасных событий прошлой ночи, чтобы каждый сотрудник милиции, ответственный за нарушения прав человека, был привлечен к ответственности».

Напомним, во время подавления массового выступления противников бессрочного правления Александра Лукашенко, в ночь на 11 августа в Минске погиб участник акции протеста. По версии властей, он пытался метнуть в брошенный на ликвидацию баррикады ОМОН неустановленное взрывное устройство, от детонации которого сам же и погиб. Сообщается также, что ранее этот 33-летний минчанин был судим за убийство, а в целом уличными акциями протеста «кукловодят» из-за рубежа через актив уголовных элементов.

По данным МВД Белоруссии, при подавлении «массовых беспорядков» в десятках городов пострадало более сотни человек. При этом в ночь на 10 августа задержано более трёх тысяч манифестантов и более двух тысяч — в ночь на 11 августа. До 9 августа власти Белоруссии обвиняли в попытках дестабилизации обстановки Россию, а после — Чехию, Польшу и Британию.

При этом не закрыто уголовное «дело вагнеровцев», по которому проходят 33 арестованных гражданина Российской Федерации, которым голословно приписано покушение на террористическую деятельность и другие лживые обвинения. Все арестованные до сих пор находятся в Белоруссии.