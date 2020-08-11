Киев, , 17:28 — REGNUM Сейчас властям Украины самое время подумать о тех белорусах, которые в результате пострадают от режима, заявил 11 августа украинский политический эксперт Сергей Петухов.

Он отметил, что Киев должен упростить для белорусов возможность «жить и работать» на Украине.

«Рано или поздно все прогрессивные айтишники, креативщики и просто новый средний класс начнут убегать от режима, и в наших интересах, чтобы они выбрали Украину», — заявил Петухов.

Также он предлагает власти принимать белорусов в украинские вузы по отдельной квоте, отмечая, что единственным условием должно быть базовое знание украинского языка.

«Конечно, мы должны поддерживать и защищать всех, кто отстаивает свое право на свободный выбор в Беларуси… Мы не можем вмешиваться во внутренние дела другого государства, но мы можем приютить братьев-белорусов, которые разделяют наши ценности и убегают от репрессий», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министры иностранных дел стран «Люблинского треугольника» (Украина, Польша, Литва) обнародовали заявление, выразив «глубокую обеспокоенность» эскалацией ситуации в Белоруссии после президентских выборов и призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных.

Среди других инициатив, которые сегодня озвучили в Киеве — предоставить площадку для переговоров в столице Украины между белорусскими властями и оппозицией и при этом выступить «модератором», а также «перейти в наступление и поддерживать всеми возможными средствами становление демократии в соседних государствах».