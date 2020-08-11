Иерусалим, , 17:13 — REGNUM Боевики, запустившие шары со взрывчаткой с территории Газы по Израилю, получат ответ, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своём официальном обращении 11 августа.

Нетаньяху «Мы этого не потерпим, мы примем меры и взыщем высокую цену».

Он призвал палестинские организации, в том числе ХАМАС, «осознать тяжёлые последствия происходящего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно, что из Газы были пущены по территории Израиля шары со взрывчаткой, вызвавшие пожары. В ответ на это израильская армия нанесла удары по военным палестинским объектам в Газе.

Сегодня, 11 августа, израильские власти закрыли грузовой переход «Керем-Шалом» на границе с Газой — в ответ на новые пуски зажигательных шаров.

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