Киев, , 17:07 — REGNUM Шоумен и телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева от этой партии «Голос».

Соответствующее заявление было сделано сегодня, 11 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Притула отметил, что идет на местные выборы «с большим удовольствием» и победив, собирается «делать историю успешного Киева». Среди своих приоритетов он отметил важность «ощущения защиты и безопасности» в столице Украины. Шоумен заявил, чтоединственная возможность изменить в Киеву что-то к лучшему — это взять личную ответственность за эти изменения.

Напомним, что местные выборы на Украине запланированы на 25 октября. О своем выдвижении на второй срок заявил нынешний мэр Киева Виталий Кличко, президентская партия «Слуга народа» после праймериз выдвинула в качестве своего кандидата депутата Рады Ирину Верещук.