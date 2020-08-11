Вильнюс, , 17:03 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве вместе со своими детьми и ей предоставлена государственная охрана. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Литвы.

Напомним, что Тихановская, которая ранее заявила, что не признает результатов выборов президента и считает себя победителем, при странных обстоятельствах покинула Белоруссию. Также она сделала два видеообращение. В одном она призывает сограждан не выходить на улицу и не устраивать акции протеста. По всей видимости это обращение было сделано под давлением.

Во втором видеообращении Тихановская говорят, что ей пришлось сделать трудный выбор, какой именно она не уточняет, но намекает, что имели место угрозы ее детям.

Власти Литвы подтвердили, что Тихановская находится в их стране. По заявлению МИД Литвы вместе с Тихановской в страну прибыли ее дети. Бывшему кандидату в президенты Белоруссии предоставлена годовая виза и место для проживания в Литве, а также государственная охрана.