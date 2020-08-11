Вильнюс, , 16:51 — REGNUM Призыв к гражданам Белоруссии не протестовать, вероятно, был сделан Светланой Тихановской (оппонент белорусского президента Александра Лукашенко на выборах) под давлением, сообщил 11 августа журналистам литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Линкявичюс заявил, что допускает, что на Тихановкую, которая сейчас находится в Литве, могли оказать давление, — поэтому она и призвала сторонников не протестовать. Он добавил, что белорусский оппозиционер стала лидером Белоруссии «в некотором смысле», «хотя и не планировала этого».

Линкявичюс добавил, что Тихановская не смогла сама общаться с журналистами, поскольку находится после прибытия в страну в двухнедельной изоляции. Какие она ещё планирует делать заявления, он не в курсе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 августа, стало известно, что Тихановская после победы Лукашенко на выборах и на фоне продолжающихся беспорядков в Минске эмигрировала в Литву.

Сегодня, 11 августа, она записала видеообращение, в котором сказано:

«Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких».

Отметим, что своё обращение белорусский оппозиционер зачитывала, не глядя в камеру.

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