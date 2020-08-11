Москва, , 16:45 — REGNUM Законопроект, расширяющий перечень объектов статистического учета, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Предлагается обязать Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять данные Росстату. Делать это планируется за счет средств фонда.

Расширение перечня субъектов официального статистического учета за счет включения Пенсионного фонда России позволит существенно увеличить масштаб использования его информационных ресурсов и обеспечить формирование в оперативном режиме официальной статистической информации по максимально широкому кругу показателей, характеризующих изменения и достижения в области социального обеспечения граждан, отмечают в правительстве.