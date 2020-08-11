Киев, , 16:45 — REGNUM Пока Украина не перейдет в наступление и не будет поддерживать всеми возможными средствами становление демократии в соседних государствах, украинцы обречены на оборону своей территории, заявил 11 августа экс-министр правительства страны Владимир Омелян (работал в кабмине Гройсмана при президенте Порошенко), комментируя ситуацию в Белоруссии.

Марш Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«События в Беларуси в очередной раз подтверждают простой тезис — ни один диктатор не готов к демократическим выборам, не покинет мирно должность в случае проигрыша и будет биться до конца… Мы должны поставить точку во внутренних колебаниях, обреченности на поражение, объединиться ради амбициозных целей и прекратить «пить бром» в думах о будущем… Украина может и должна стать центром центрально-восточной Европы, а дальше все пойдет по нашему сценарию», — заявил Омелян, не уточнив при этом, какой именно сценарий для него является «нашим».

Кроме того, экс-министр не конкретизировал, каким именно способом Украина должна «перейти в наступление».

Также он заявил, что в начале своей каденции Зеленский во многом старался быть похожим на Лукашенко, и спрогнозировал, что нынешнего президента Украины в случае народного протеста «даже силовики защищать не будут».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко объявил, что нынешние события в Белоруссии для Украины — «катастрофический вариант», соответственно, «защитить белорусскую демократию сейчас — это защитить Украину».