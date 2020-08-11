Киев, , 16:31 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины и дипломатическое ведомство Израиля обеспокоены возможным массовым паломничеством в сентябре хасидов в город Умань (Черкасская область) для празднования Рош-ха-Шана.

Об этом сообщил 11 августа министр украинского правительства Олег Немчинов, заявив, что этот вопрос обсуждался на заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

Немчинов заявил, что в этом году в Умани ожидается от 5 тыс. до 10 тыс. верующих хасидов, что вызывает большое беспокойство официального Киева в свете ситуации с коронавирусом.

Соответственно, были приняты ряд решений — МИД Украины должен усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, которые действуют в стране; МВД — усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана; пограничная служба — разработать памятку пребывания в стране и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд на несколько лет в случае нарушения карантина.

Немчинов заявил, что на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 г. украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников.

ИА REGNUM напоминает, что в Умани охоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман. Традиционно осенью на празднование иудейского Нового года в небольшой городок приезжают 20−30 тыс. паломников.

В этом году власти Украины хотели запретить мероприятия, однако пока такого решения не принято. В середине июля премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что правительство «всесторонне рассмотрит вопрос» и примет взвешенное решение.