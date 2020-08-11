Ярославль, 11 августа 2020, 16:23 — REGNUM Администрация Дзержинского района Ярославля отказалась предоставить помещение для встречи с избирателями кандидату в депутаты Госдумы России Елене Кузнецовой. Об этом сама Кузнецова рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
В ответ на официальное обращение кандидата глава Дзержинского района написала, что в актовом зале необходимо провести ремонт. Кроме того, чиновница сослалась на запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.
Мероприятие было заявлено на 17 августа. Как следует из отказа, ремонт в зале начнется 15.08.
Довыборы депутата Госдумы России пройдут 13 сентября. В них принимают участие 7 кандидатов, большинство из которых выдвинуты политическими партиями.
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