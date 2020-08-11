Вильнюс, , 15:56 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая ранее выехала с белорусской территории в Литву, получила там визу сроком на один год. Об этом 11 августа сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы», — заявил он.

Также глава МИД Литвы уточнил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии прибыла в Литву вместе с детьми и с главой своего избирательного штаба Марией Мороз.

«Тихановская находится в Литве со своими детьми, с детьми находится и глава штаба», — уточнил Линкявичюс.

При этом он рассказал, что дети прибыли на литовскую территорию днем ранее и сообщил, что Литва принимает меры по безопасности приехавших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская будет две недели находится в Литве на карантине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.