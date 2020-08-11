Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Жители грузинского села Мшвидобаури в Озургетском муниципалитете в крае Гурия вышли на акцию протеста, требуя от властей решить проблему с водоснабжением. Об этом 11 августа сообщает телеканал «Рустави 2».

По информации журналистов, жители села узнали, что в соседних селах объявлены тендеры на восстановление водоснабжения. Протестующие потребовали, чтобы этот вопрос был улажен и у них.

«Мы просим решить эту проблему более трех лет. Если этого не будет сделано, то мы не позволим провести выборы, мы перекроем дорогу», — заявили протестующие.

В сельской администрации журналистам рассказали, что жители введены в заблуждение. Чиновники заявили, что на восстановительные работы в Мшвидобаури уже проведены торги и выбран подрядчик, но из-за эпидемии коронавируса решение этого вопроса затянулось.