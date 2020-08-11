Москва, , 15:47 — REGNUM Санкции США в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), являются неверным и ложным путем. Об этом 11 августа заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

По словам главы МИД ФРГ, для немецкого правительства и для всей Европы трансатлантические связи, являющиеся более глубокими, нежели «политическая конъюнктура», имеют важное значение не только в настоящее время, но и на протяжении долгого времени.

«Тем не менее мы должны констатировать, что санкции между партнерами — это действительно неверный и ложный путь. В конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители», — заявил Маас.

Также он указал, что никакая страна не может диктовать Евросоюзу путем угроз его энергетическую политику.

«На уровне Евросоюза мы тоже обсуждаем эту тему, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право. Мы об этом будем говорить с нашими партнерами. В ходе телефонного разговора с госсекретарем США (Майклом Помпео) я эту нашу позицию очень четко озвучил», — подчеркнул министр иностранных дел Германии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время есть основания полагать, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет закончен в самое ближайшее время.