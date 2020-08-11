Владимир, , 15:36 — REGNUM Директором департамента экономического развития Владимирской области назначен Александр Ярошевский. Об этом 11 августа сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации.

Ранее Ярошевский возглавлял комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению. В рамках «реформы органов исполнительной власти регионального уровня» комитет упразднили, а его функции будет исполнять отдельное отраслевое ведомство.

Директором регионального департамента экономического развития до назначения Ярошевского был Денис Давыдов. По данным обладминистрации, он «уволен по соглашению сторон служебного контракта».