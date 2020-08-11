Минск, , 15:33 — REGNUM Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, связь с которым была потеряна вечером 10 августа, будет выслан из Белоруссии. Об этом 11 августа сообщил начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун.

«Скорее всего, запретят въезд в страну на определенный срок», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 августа фотокорреспондент, перед тем как он перестал выходить на связь, вместе со своими коллегами был неподалеку от стелы «Минск — город-герой», возле которой намеревались собираться протестующие.

Отметим, ранее при освещении беспорядков в Белоруссии был задержан целый ряд журналистов разных российских СМИ, часть из которых в настоящее время отпущена.