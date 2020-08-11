Прага, , 15:17 — REGNUM Власти Чехии не видят повода для того, чтобы размещать американских военных на территории страны. Об этом 11 августа заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Американские солдаты (сс) The U.S. Army

«Не вижу повода, почему мы должны иметь у себя американских военных. Чешская сторона не заинтересована в этом», — сказал он перед переговорами с прибывшим в Чехию с визитом госсекретарем США Майклом Помпео.

Бабиш уточнил, что Прага является союзником США по НАТО, «в этом ничего не меняется».

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе Помпео посетит четыре государства ЕС — Австрию, Словению, Польшу и Чехию. Глава Госдепа отметил, что все четыре страны являются «прекрасными друзьями США», а эта поездка должна стать «результативной».

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