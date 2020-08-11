Минск, , 15:16 — REGNUM Жители Минска усыпали цветами место гибели участника акции протеста, погибшего в ночь на 11 августа. На траурное мероприятие собралось около полусотни человек. Проезжающие мимо автомобили сигналят.

Цветы возлагаются в районе минской Пушкинской площади, около гостиницы «Орбита» и даже на разделительной полосе дороги у перекрёстка улиц Притыцкого и Дзержинского. Прошлой ночью здесь была предпринята попытка построить баррикаду.

При разгоне манифестантов, пытавшихся соорудить защитное сооружение, один из них попробовал бросить в ОМОН взрывное устройство и, при этом, пострадал сам. От полученного ранения минчанин скончался.

Государственные СМИ сообщают, что погибший 33-летний житель Минска ранее был судим за убийство, а в целом протестующими якобы руководят матёрые уголовники. Пропагандисты сообщают также, что в «массовых беспорядках» участвует пьяная молодёжь, которую подбивают уголовники, а те в свою очередь получают инструкции из-за границы.

«Белтелерадиокомпания» при изложении официальной версии о причинах «массовых беспорядков» акцентирует внимание на автомобилях с «российскими номерами». Также подчёркивается участие в уличных протестах граждан России и Украины.

Накануне, 10 августа пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что «кукловодят» противниками Александра Лукашенко из Чехии. Ранее белорусский лидер назначил «кукловодами» мифических «российских олигархов», указав также на «Газпром» и руководство России.