Ивано-Франковск, Украина, , 15:31 — REGNUM Учебный год в Ивано-Франковске начнётся независимо от решений правительства Украины. Об этом написал мэр города Руслан Марцынкив 11 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Независимо от решений правительства и разделения [страны] на зоны карантина, постоянных изменений и разъяснений, дети первого сентября идут в школу!» — заявил он.

Чиновник отметил, что в данный момент в городе создаются все условия для полноценного обучения детей.

«Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы», — рассказал Марцынкив.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины призвал местные власти страны с пониманием относиться к карантинным мерам, которые принимаются Киевом.

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