Ивано-Франковск, Украина, 11 августа 2020, 15:31 — REGNUM Учебный год в Ивано-Франковске начнётся независимо от решений правительства Украины. Об этом написал мэр города Руслан Марцынкив 11 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник отметил, что в данный момент в городе создаются все условия для полноценного обучения детей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины призвал местные власти страны с пониманием относиться к карантинным мерам, которые принимаются Киевом.
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