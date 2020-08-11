Кемерово, , 15:11 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 11 августа, в эфире радио «Маяк — Кузбасс» сообщил, что празднование Дня шахтёра откорректировали с учётом эпидемиологической ситуации. По его словам, решено не проводить больших торжественных мероприятий.

Так, губернатор планирует проехать по населённым пунктам региона и проверит строящиеся ко Дню шахтёра объекты и наградить строителей и шахтёров.

Напомним, что празднование Дня шахтёра было запланировано на 30 августа в Белово.

Однако, сегодня, 11 августа, в Белово были введены дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса.

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