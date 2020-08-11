Хараре, , 15:19 — REGNUM Около 30 членов ведущей оппозиционной партии Зимбабве Альянс «Движение за демократические перемены» (MDC Alliance) покинули свои дома, опасаясь быть арестованными или похищенными. Об этом представители MDC Alliance написали на официальной странице партии в соцсети Twitter.

В соответствии с заявлением, некоторые члены партии подумывают о том, чтобы «переместить своих детей в более безопасные места». Многие боятся пыток или задержаний, отмечается в заявлении.

Напомним, что сторонники оппозиции и активисты гражданского общества Зимбабве призывали к проведению антиправительственных протестов в конце июля «против экономической разрухи и коррупции».

Правительство Зимбабве «подавило» протесты, предупредив людей, чтобы они оставались дома, и арестовав одиночных протестующих.

Арестованные были обвинены в различных преступлениях, которые, по словам активистов, были сфабрикованы.

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