Москва, , 15:08 — REGNUM Законопроект о выплатах потерявшим работу во время пандемии коронавируса внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент 11 августа.

Инициатива предлагает выплату финансовой помощи уволенным с работы в период повышенной готовности или чрезвычайной ситуации из-за прекращения деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП).

Согласно поправкам, размер финансовой помощи составляет 70% среднемесячного заработка работника, но не может превышать уровень средней заработной платы в субъекте РФ, где были трудоустроен работник. Финансовая помощь гражданину при этом не может оказываться на период более 12 месяцев.

Решение о об оказании финансовой помощи, порядок предоставления такой помощи и иные вопросы определяются правительством РФ, следует из документа.

Вместе с тем правительство РФ не поддерживает законопроект. Принятие законопроекта может привести к ситуации, при которой уволенный работник будет получать денежные средства за один и тот же период времени из двух источников: от работодателя (сохраненный средний месячный заработок) и из федерального бюджета (финансовая помощь, пособие по безработице), говорится в заключении на документ за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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