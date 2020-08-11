Сухум, , 15:08 — REGNUM Российско-абхазскую границу не планируется закрывать, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в Абхазии. Об этом 11 августа рассказал «Известиям» президент республики Аслан Бжания.

Глава государства отметил, что ухудшение эпидемиологической ситуации связано не с наплывом российских туристов, а с действиями абхазских врачей одной из столичных больниц.

«Это никак не связано с российскими туристами, а произошло из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц города Сухума», — сказал Бжания.

Он подчеркнул, что образовавшийся очаг распространения SARS-CoV-2 был своевременно обнаружен и купирован, и угроз гражданам Абхазии и российским туристам он не несет.

Напомним, граница между Абхазией и Россией была открыта 1 августа. Вспышка коронавируса в стране была выявлена в конце июля в столичной больнице. Медучреждение закрыли на карантин с 31 июля.

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