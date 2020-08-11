Ташкент, , 14:54 — REGNUM Швейцария выделила Узбекистану грант в размере $150 тыс. на развитие дистанционного обучения, сообщили в пресс-службе центра инноваций, технологий и стратегии при министерстве народного образования республики.

В рамках проекта планируется создать платформу для онлайн-обучения. Кроме того, учители, которые примут участие в проекте, получат доплаты за каждый проведенный видеоурок.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство народного образования Узбекистана рассматривает три возможных сценария открытия школ: очные, дистанционные занятия и смешанное обучение.

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