Братислава, , 14:53 — REGNUM Объявленные в Словакии персонами нон грата российские дипломаты покинули страну. Об этом 11 августа сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов.

«Они (российские дипломаты) покинули территорию страны вместе с семьями», — цитирует Куликова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа словацкие власти решили выдворить троих сотрудников посольства РФ в Братиславе в связи с подозрением в работе на спецслужбы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты могут быть причастны к решению властей Словакии о высылке из этой страны трех российских дипломатов.

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