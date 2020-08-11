Братислава, , 14:49 — REGNUM Высылка российских дипломатов из Словакии связана с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович.

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«Когда несколько дней назад мне сообщили о деятельности некоторых сотрудников российского посольства и о подтверждении злоупотребления нашими визами для совершения убийства в Германии, я без колебаний понял, что такое действие не может остаться без последствий», — написал премьер в Facebook.

Он также добавил, что Россия является бизнес-партнером Словакии, а «русские — наши славянские братья», однако «бывают моменты, когда надо провести ограничительную черту и для друзей».

«Словакия — суверенное государство, а не банановая республика, где можно издеваться перед лицом дипломатических правил», — подчеркнул Матович.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа словацкие власти решили выдворить троих сотрудников посольства РФ в Братиславе в связи с подозрением в работе на спецслужбы. В Вашингтоне приветствовали действия Словакии, которая «защищала свою независимость от иностранных злоумышленников».

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты могут быть причастны к решению властей Словакии о высылке российских дипломатов. Он обратил внимание на то, что руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус дала позитивную оценку действиям словацких властей, хотя, по словам Лаврова, никто больше из иностранных представителей в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Это наводит на определённые выводы.

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