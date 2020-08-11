Брюссель, , 14:36 — REGNUM Еврокомиссия сомневается в достоверности официальных результатов выборов президента в Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель ЕК Питер Стано.

«На основании информации, которую мы получили, есть серьёзные сомнения в достоверности данных, объявленных избирательной комиссией», — сказал Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центризбиркома Белоруссии, Александр Лукашенко в ходе выборов 9 августа набрал 80,08% голосов избирателей. Его основной соперник — домохозяйка Светлана Тихановская — заручилась поддержкой 10,09% избирателей. Остальные три кандидата набрали менее 2%.

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