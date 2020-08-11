Минск, , 14:31 — REGNUM «Генсек ООН с большим беспокойством следит за ситуацией в Беларуси, в том числе за сообщениями о протестах, возникших после выборов, и насилии в Минске и других городах», — заявил 10 августа журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик сообщил также, что ООН призывает власти Белоруссии к максимальной сдержанности, а также обеспечению соблюдения прав граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений.

Такие же призывы к официальному Минску исходят от лидеров международных организаций и политиков разных стран. Обеспокоенность в связи с дестабилизацией ситуации в Белоруссии выразили представители властей Польши, прибалтийских постсоветских республик и других стран Евросоюза.

Европарламент вновь поставил вопрос о расширении санкций, значительно сокращённых после демонстрации Александром Лукашенко «разворота на Запад». Еврокомиссия готовит консолидированное решение по этому вопросу.

сообщил, что в Евросоюзе идет работа над совместной реакцией на события, связанные с президентскими выборами в Беларуси.

«Необходимо прекратить жестокие репрессии и аресты мирных демонстрантов в Белоруссии», — заявил 11 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он сообщил также (посредством микроблога), что в связи с событиями в Белоруссии «мы тщательно следим за развитием событий, на уровне министров иностранных дел работаем над реакцией ЕС и заявлением 27 стран Европейского союза».

О подготовке такого документа официально заявили в МИД Германии. Ожидается, что Евросоюз расширит списки физических и юридических лиц, которые попадут под санкции.

Евросоюз и США не признали президентские выборы в Белоруссии свободными и даже минимально соответствующими стандартам демократии.

Предварительные итоги президентской кампании в Белоруссии были оглашены вскоре после закрытия 9 августа избирательных участков. С тех пор противники дальнейшего правления Лукашенко не покидают центральные улицы десятков белорусских городов.