Вильнюс, , 14:26 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская будет две недели находится в Литве на карантине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом, как передает РБК, сообщили 11 августа в минздраве республики.

«У нас действует список стран, которые наиболее подвержены инфекции, Белоруссия находится в этом списке», — объяснили в литовском ведомстве.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава белорусского оппозиционного «объединённого штаба» — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская находится в Литве.