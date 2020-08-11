Вильнюс, , 14:20 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к жителям Белоруссии и своим сторонникам с призывом не участвовать в протестах и не противостоять милиции. Об этом она заявила в очередном видеообращении, опубликованном 11 августа в Telegram-канале.

Главный соперник действующего главы республики Александра Лукашенко поблагодарила всех избирателей участие в президентских выборах.

«Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия, — подчеркнула Тихановская. —Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, не подвергать свои жизни опасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента Белоруссии недовольными результатами голосования вышли на улицы в знак протеста.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская ночью 11 августа покинула Белоруссию. Она оформила выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка». Это подтвердил пограничный комитет.

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