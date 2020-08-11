Ташкент, , 14:20 — REGNUM Малайзийская компания Serba Dinamik International Limited планирует инвестировать $250 млн в производство каустической соды и жидкого хлора на территории Узбекистана, сообщает 11 августа агентство «Дунё».

Предприятие планируется построить в свободной экономической зоне «Хазорасп» в Хорезмской области Узбекистана. Этот вопрос обсуждался на видеоконференции с участием представителей министерства энергетики и АО «Узхимпром».

Отмечается, что до конца 2020 года малайзийская компания разработает технико-экономическое обоснование проекта. Кроме того, начаты работы по адаптации проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Узбекистана.

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