Киев, , 14:23 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 11 августа в своём Telegram-канале.

«Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!» — написал парламентарий.

Напомним, ранее Гончаренко зарегистрировал в Раде объединение «За демократическую Белоруссию».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в беспорядках в Минске участвуют граждане Украины.

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