Киев, 11 августа 2020, 14:23 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 11 августа в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Гончаренко зарегистрировал в Раде объединение «За демократическую Белоруссию».
Читайте также: В Раде создали объединение «За демократическую Белоруссию»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в беспорядках в Минске участвуют граждане Украины.
Читайте также: Граждане Украины участвуют в беспорядках в Минске — экс-депутат Рады