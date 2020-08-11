Минск, , 14:21 — REGNUM В ходе беспорядков в ночь с 10 на 11 августа в Белоруссии было задержано свыше 2 тыс. человек. Об этом 11 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой.

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM

«Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.

Также указывается, что в ходе беспорядков пострадал 21 сотрудник правоохранительных дел и один военнослужащий внутренних войск, пятеро пострадавших на данный момент находятся в медучреждениях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё один кандидат в президенты Белоруссии — председатель «Белорусской социал-демократической Грамады» Сергей Черечень — заявил о своём намерении обжаловать итоги голосования, прошедшего в республике 9 августа.