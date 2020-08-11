Москва, , 14:24 — REGNUM В беспорядках, которые происходят в Белоруссии, могут начать применять огнестрельное оружие. Об этом 11 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Пистолет Петр Данилов © Красная Весна

По его словам, массовые акции в Белоруссии перестали быть протестом и представляют из себя попытку государственного переворота.

«Будут использоваться все более жесткие действия для противодействия силовикам. Может заговорить и огнестрельное оружие. Ближайшие несколько дней определят дальнейшее развитие событий», — сказал Кортченко.