Москва, , 14:13 — REGNUM В США надеются оторвать Белоруссию от России, считает член Совфеда РФ Александр Башкин. Об этом он заявил 11 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова государственного секретаря США Майка Помпео, который осудил применение насилия в отношении участников протестов в Белоруссии.

«Мы можем предполагать, что Белоруссия и ее демократические процессы не очень важны за океаном, — сказал Башкин. — И там смотрят на это через возможность воздействия на Россию, а точнее на отношения Белоруссии и России, на отрыв Белоруссии от России и разрушение тех процессов, которые идут в ОДКБ, ЕврАзЭС, в Союзном государстве и так далее. Мы до сих пор видим наблюдательную позицию. Сценаристы выжидают, как пойдет. Пойдет раскол по запланированному пути — реакция будет более мягкой, не пойдет — она будет менее мягкой».

Но, как полагает Башкин, выборы в Белоруссии «за океаном» не признают ни в том, ни в другом случае.

«За все 26 лет президентства Лукашенко ни ОБСЕ, ни Штаты никогда не говорили, что они не признают выборы, — сказал в свою очередь политолог Александр Клюкин. — И вот это заявление Помпео — это признание выборов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил от имени Вашингтона, что Минск должен освободить всех незаконно задержанных и отказаться от применения силы.