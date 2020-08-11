Москва, , 14:12 — REGNUM Соединенные Штаты могут быть причастны к решению властей Словакии о высылке из этой страны трех российских дипломатов. Об этом 11 августа сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Так, глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус выразила позитивную оценку относительно решения властей Словакии выслать российских дипломатов.

«По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте выводы, кто может быть причастен», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа словацкие власти решили выдворить троих сотрудников посольства РФ в Братиславе в связи с подозрением в работе на спецслужбы.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус сообщила, что американские власти приветствуют действия Словакии. По её словам, республика защищала свою независимость от «иностранных злоумышленников».

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