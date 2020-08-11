Минск, , 14:04 — REGNUM Шоумен и музыкант Сергей Шнуров опубликовал своё очередное сатирическое стихотворение с обращением к Александру Лукашенко. Он поинтересовался, удобно ли белорусскому политику сидеть на штыках.

Instagram пока недоступен большинству белорусских пользователей, поэтому они цитируют и обсуждают новое стихотворение Шнурова в чатах Телеграм-каналов. Таковые доступны при дополнительных настройках вручную и сносно работают при небольшой скорости интернета.

Шнуров раскритиковал бывшего председателя совхоза за брутальное подавление массовых акций протеста, захлестнувших десятки белорусских городов после объявления итогов президентских выборов. Волнения начались после того, как 9 августа глава Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что как минимум ближайшие пять лет гражданам придётся жить под властью Лукашенко.

Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор президентское кресло бессменно занимает один человек.

С первых лет правления Лукашенко подвергается беспощадной политической сатире. Известно о нескольких уголовных делах, возбуждённых после опубликования стихотворений с такими же констатациями, как и у лидера «группировки «Ленинград».