Киев, , 14:04 — REGNUM Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан назвал поджог своего автомобиля «угрозой от власти». Об этом он написал 11 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Поскольку это всего лишь очередной момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и «чернушных» волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти», — написал Богдан.

Он отметил, что ровно полгода назад покинул пост главы офиса президента Украины.

«Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определённый уголовный опыт, а его соучастники сидят в высших властных кабинетах», — добавил экс-чиновник.

Богдан также пообещал найти и наказать виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинских СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как неизвестный поджигает автомобиль Tesla Андрея Богдана и убегает.

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