Киев, 11 августа 2020, 14:04 — REGNUM Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан назвал поджог своего автомобиля «угрозой от власти». Об этом он написал 11 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что ровно полгода назад покинул пост главы офиса президента Украины.
Богдан также пообещал найти и наказать виновных.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинских СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как неизвестный поджигает автомобиль Tesla Андрея Богдана и убегает.
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