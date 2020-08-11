Минск, , 13:53 — REGNUM Минский электротехнический завод им. Козлова не останавливался, а сообщения о забастовке на госпредприятии являются «фейком и вбросом». Об этом государственному информагентству БелТА заявил гендиректор завода Александр Радевич.

«Все находятся на рабочих местах. Оборудование не остановлено, никаких внеплановых мероприятий нет», — сказал он.

Радевич также сообщил, что каких-либо уведомлений от профкома об остановке производства не поступало. Он отметил: «Нигде скоплений людей нет, производственный процесс идет в плановом режиме».

Тем временем в социальных сетях и Телеграм-каналах появились сообщения о забастовке на этом и других белорусских предприятиях. Опубликовано видео с сообщением о том, как водители сигналами приветствуют рабочих, покинувших заводские проходные.

Издание sputnik. by пыталось прояснить ситуацию, сообщив в итоге: «Несколько людей, которые находились там, на вопрос корреспондента, был ли какой-нибудь митинг на заводе, лишь разводили руками, не отрицая и не подтверждая это».

Появляются также сообщения о забастовках на других белорусских заводах — на сахарном в Жабинке, на маргариновом заводе в Минске — примерно на десятке крупных белорусских предприятий, и даже в институтах Академии наук.