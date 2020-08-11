Киев, , 13:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий игорный бизнес в стране. Об это свидетельствуют данные с официального сайта Верховной рады Украины.

11 августа 2020 года документ был возвращён с подписью президента, говорится в сообщении на сайте.

Закон предусматривает уголовное преследование организаторов незаконных азартных игр. Согласно документу, игровые автоматы можно будет размещать на территории отелей, имеющих более трёх звёзд. Также будет создана специальная комиссия по регулированию рынка азартных игр на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины заявили, что в 2020 году доход государства от легализации игорного бизнеса может составить 3 млрд гривен или почти $109 млн.

Читайте также: В правительстве Украины сказали, какой доход ждут от легализации азартных игр

Читайте ранее в этом сюжете: Украина: закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому