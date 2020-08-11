Москва, , 13:45 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии корректно ведут себя по отношению к участникам протестов. Об этом 11 августа заявил член Совета Федерации РФ Алексей Кондратьев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Кондратьев присутствовал в Белоруссии в качестве наблюдателя за выборами президента и успел осмотреть протесты оппозиции и действия силовых структур на них.

«Надо отдать должное силовикам Белоруссии — все задержания происходили корректно. Но когда полетели коктейли Молотова, то ни о каких мирных протестах не может быть и речи. Сильно это не отличалось ни от Украины, ни от того, что мы видели на хвалёном Западе», — заявил член Совфеда РФ.

Стоит отметить, что многие очевидцы присылают видео, позволяющие делать абсолютно противоположные выводы относительно поведения силовиков.

Читайте развитие сюжета: Протесты в Белоруссии назвали «уличными боями»