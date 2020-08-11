Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Член парламентской фракции «Независимые депутаты» Леван Коберидзе вступил в партию крупнейшего грузинского банкира Мамуки Хазарадзе «Лело для Грузии». Об этом 11 августа было объявлено на брифинге, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы вместе хотим, чтобы эта страна была справедливой и успешной. У нас впереди огромное дело, и вместе именно с такими людьми, как Леван и другие члены команды, мы обязательно этого добьемся», — сказал Хазарадзе.

Он отметил, что Коберидзе будет не рядовым членом партии, а одним из ее лидеров.

Стоит отметить, что Коберидзе ранее состоял в правящей партии «Грузинская мечта». Он вышел из её рядов в 2019 году, выразив таким образом несогласие с действиями этой политсилы. Членом правящей партии ранее был и Хазарадзе.

Парламентские выборы в Грузии должны пройти 31 октября.

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