Москва, , 13:41 — REGNUM Беспорядки в Белоруссии происходят не спонтанно, а по заранее подготовленному сценарию. Об этом 11 августа заявил член Совета Федерации РФ Алексей Кондратьев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей © ИА REGNUM

Член Совфеда присутствовал в Белоруссии в качестве наблюдателя за выборами президента. По его словам, оппозиционно настроенные активисты начали собираться в группы еще до объявления результатов выборов, что говорит о заранее спланированной акции протеста, которая затем переросла в массовые беспорядки.

«Среди отрядов распространялись методички по тому, как взаимодействовать с силовиками. Использовать методику сцепки рука за руку. Это все было сделано как по лекалам. Последующие события показали попытки блокировки автотранспортом перекрестков, чтобы помешать проезду правоохранителей», — сказал Кондратьев.

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