Брюссель, , 13:28 — REGNUM Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят на неформальной встрече в конце августа возможное возобновление санкций против Белоруссии. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ситуация в Белоруссии и ответные действия ЕС, включая вопрос о возобновлении действия санкций, будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД 27−28 августа в Берлине», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске продолжаются акции протеста противников дальнейшего правления президента Александра Лукашенко. По итогам столкновений в ночь на 11 августа один человек погиб и множество получили ранения различной степени тяжести.

По данным Центризбиркома Белоруссии, Александр Лукашенко в ходе выборов 9 августа набрал 80,08% голосов избирателей. Его основной соперник — домохозяйка Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,09% избирателей. Остальные три кандидата набрали менее 2%.

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