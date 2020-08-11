Лондон, , 13:15 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предложение пригласить первого министра Шотландии Николу Стерджен для участия в заседаниях кабинета министров. Об этом 11 августа сообщила газета Financial Times.

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Такое предложение было сделано канцлером герцогства Ланкастерского Майклом Гоува, чтобы сдержать нарастающую общественную поддержку независимости Шотландии.

«Ему (Борису Джонсону — прим. ИА REGNUM) не нравится идея о том, что Стерджен будет рассматриваться в качестве политика, находящегося на одном и том уровне, что и он», — цитирует издание слова источника.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заявил, что он не даст Шотландии провести ещё один референдум о независимости. По его словам, он уже состоялся в 2014 году, и его результаты следует уважать, а сам Джонсон поддерживает решение большинства шотландцев, высказавшихся против «неопределенности и разделения».