Киев, , 13:05 — REGNUM Депутат фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, накануне поздравивший Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, дополнительно пояснил свою политическую позицию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Напомним, что поздравление Шевченко, сделанное через социальные сети, вызвало шквал критики как внутри «Слуги народа», так и среди депутатов других политических сил. Сам парламентарий подтвердил, что отказываться от своих слов не собирается.

«Для политика не должен существовать вопрос — нравится или не нравится, не должно быть личных предпочтений. Существует только один вопрос — это выгодно для государства или нет… Республика Беларусь во главе с президентом Александром Лукашенко — это устойчивое прогнозируемое развитие наших экономических отношений, стабильная внешняя политика и многое другое», — заявил Шевченко. Он обращается к коллегам с вопросом, кто в Раде сможет уверенно сказать — как будет развиваться, например, Минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе при любом другом президенте Белоруссии, заявляя, что никто не может.

ИА REGNUM напоминает, что большая часть «Слуги народа» накануне поддержала заявление, в котором украинские депутаты выражают поддержку «воле белорусского народа избирать представительские органы власти, включая президента, демократическим правовым способом» и призывают белорусские власти «проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав — на мирный протест».

Официально власти Украины Лукашенко с победой на выборах не поздравляли.