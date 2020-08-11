Майкоп, , 13:02 — REGNUM Читайте также: Председатель правительства Адыгеи ушел в отставку

Бывший председатель правительства Адыгеи Александр Наролин назначен на работу в постоянное представительство республики при губернаторе Краснодарского края. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе администрации главы региона.

Наролин будет курировать Тахтамукайский и Теучежский районы и город Адыгейск, решая вопросы инвестиционной привлекательности и зсатройки, а также создания на этой территории индустриального парка.

Как сообщало ИА REGNUM, отставка премьер-министра Александра Наролина произошла 4 августа. Он добровольно покинул пост в связи с состоянием здоровья. На посту главы правительства Наролин проработал три года, до этого возглавлял администрацию города Майкопа.